Escrito por Isabelle Favieri e Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 18/09/2024 - 13:51 • Rio de Janeiro

A partida entre Vasco e Palmeiras pela 27ª rodada do Brasileirão acontecerá no Mané Garrincha, a partir das 16h, em Brasília, no próximo domingo (22), mas pode ter problemas por conta da falta de qualidade do ar no Distrito Federal. Os clubes e a CBF estão atentos à situação.

Nesta semana, a qualidade do ar nas principais metrópoles do Brasil se tornou uma preocupação em decorrência dos poluentes gerados pelas queimadas. Coberto por fumaça e névoa seca, a capital registrou níveis de qualidade do ar “péssimo” e “perigoso” para a saúde nesta segunda-feira (16).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta nesta terça-feira (17), pois o DF registrou seu dia mais quente do ano. Segundo a medição da estação da IQAir localizada na Asa Norte, o ar nesta manhã era considerado muito insalubre.

O Lance! apurou que para a CBF, um possível adiamento da partida só aconteceria se autoridades locais pedirem ou recomendarem com fatos e laudos técnicos. Para o clube mandante, a decisão é da entidade responsável.

Para o Palmeiras, há sim uma preocupação com a qualidade do ar. O clube terá atenção redobrada com a hidratação dos atletas e fará monitoramento constante do sistema imunológico deles, além de intervenções nutricionais para minimizar a possibilidade de infecção das vias aéreas superiores dos jogadores.

O Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) informou que caso não ocorra novos focos de incêndios na capital, a qualidade do ar tende a melhorar até domingo (22). Isso não quer dizer que a qualidade do ar estará excelente, uma vez que não há previsão de chuva pelos próximos dez dias.

Hoje, o Distrito Federal está há 148 dias sem chuva, segundo maior período de estiagem da série histórica. A situação já deixaria as condições para atividades ao ar livre não recomendadas para os horários de maior temperatura, entretanto, essa condição não ocorre somente no DF, mas em grande parte do Brasil. A falta de chuva deixa o ar com mais partículas em suspensão na atmosfera e com a umidade do ar abaixo do recomendado, o que já causa incômodo e problemas respiratórios em uma parcela da população.

Nessas condições, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) são: evitar atividades físicas ao ar livre – especialmente para grupos sensíveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades; manter janelas e portas fechadas, para evitar a entrada do ar poluído; usar máscaras do tipo PFF2, PFF3 ou N95 em ambientes externos; manter-se hidratado; e usar umidificadores e/ou, se possível, purificadores de ar.

Mando do Vasco, a partida aconteceria inicialmente em São Januário, mas foi transferida para o Mané Garrincha. O Cruz-Maltino volta à Brasília depois de oito meses, quando enfrentou o Bangu, no empate em 2 a 2, pelo Campeonato Carioca. Já o Verdão, volta à capital depois da conquista da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo em 2023.