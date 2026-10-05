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Da arquibancada ao profissional: Cria ganha protagonismo no Palmeiras

Arthur passa de última opção a reserva de Piquerez após sondagens e ganha valorização salarial

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/10/2026 08:02
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Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño
Arthur em partida do Palmeiras (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Arthur é mais um jogador formado nas categorias de base do Palmeiras a ganhar espaço e protagonismo no elenco principal. No clube desde o sub-11, passou por todas as etapas de formação e acompanhava as partidas das arquibancadas, onde alimentava o sonho de seguir carreira como atleta ao observar ídolos como Zé Roberto.

+ Convocados e lesionados: Palmeiras terá 5 desfalques no retorno do Brasileirão

Promovido ao elenco comandado por Abel Ferreira em 2025, Arthur teve a primeira oportunidade em campo apenas na atual temporada, na vitória sobre o Mirassol, no início de janeiro, pelo Campeonato Paulista. Desde então, soma 31 partidas, ainda sem gols ou assistências.

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- É uma felicidade imensa poder realizar o meu sonho no clube onde cresci. Quando eu cheguei em 2017, vinha às vezes assistir ao Palmeiras jogar, ficava em cima, na arquibancada superior, e via direto o Zé Roberto jogar, os jogadores dessa época, e me imaginava ali. É gratificante demais viver esse momento que sonhei minha vida inteira - detalhou.

O desempenho em campo transformou Arthur no reserva imediato de Piquerez, uma das referências do atual elenco, antes mesmo da lesão de Jefté. Contratado junto ao Rangers para ser a alternativa ao uruguaio, o lateral não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo da comissão técnica, viu a Cria ganhar espaço e passou a conviver com problemas físicos.

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A afirmação de Arthur no elenco principal demonstra o bom processo de transição promovido pelo Palmeiras nas últimas temporadas. Desde 2020, 52 jogadores formados pelo clube entraram em campo pela equipe principal. Entre janeiro de 2021 e agosto de 2025, inclusive, foram 345 partidas consecutivas com ao menos uma Cria da Academia em campo.

Arthur destacou o legado deixado por jogadores formados nas categorias de base que o antecederam, como os atacantes Estêvão e Endrick, as duas maiores vendas da história do Palmeiras. O lateral também ressaltou a responsabilidade de ajudar a abrir caminho para novos talentos no elenco principal.

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- É bom poder dar continuidade nesse processo. Joguei com a maioria dos jogadores que subiram nos últimos anos: Giovani, Endrick, Estêvão, Luís Guilherme… Então, agora posso abrir portas para os que vão chegar depois de mim - apontou.

Arthur renovou recentemente seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2030. A extensão prevê valorização salarial e ocorre após o lateral receber sondagens durante a janela de transferências. A Fiorentina, da Itália, chegou a apresentar uma proposta de 13 milhões de euros pelo jogador, recusada pela diretoria alviverde.

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A decisão de manter Arthur no elenco considera a evolução apresentada pelo atleta e o planejamento esportivo para a sequência da temporada. O Palmeiras segue na disputa por três competições em 2026.

Arthur renova contrato com o Palmeiras
Arthur renova contrato com o Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Arthur deve ganhar nova oportunidade como titular após a Data Fifa

Piquerez estará à disposição do Uruguai no amistoso contra a Índia, em Calcutá, no próximo dia 6 de outubro. Em razão do tempo de deslocamento e do desgaste da viagem, deve ser desfalque para Abel Ferreira diante do Bahia. Emiliano Martínez, reserva no meio de campo, também enfrenta o mesmo problema.

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Sem o uruguaio, Arthur aparece como única opção de origem para a lateral esquerda, já que Jefté segue lesionado, e deve iniciar a partida. No Nubank Parque, o Alviverde recebe o Bahia no dia 8 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no primeiro compromisso após a pausa para a Data Fifa.

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