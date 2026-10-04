Flaco, Gómez ou Arias: quem você elege como líder do Palmeiras? Vote!

O Palmeiras segue na disputa pelos três principais títulos do calendário brasileiro após conquistar o Paulistão no início do ano. Com um dos elencos mais valiosos do país, a equipe conta com referências técnicas em diferentes setores. O Lance! selecionou três jogadores de posições distintas que se destacam como principais líderes do time comandado por Abel Ferreira em 2026, cada um à sua maneira.

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Vote no seu líder do Palmeiras em 2026

Gustavo Gómez

O primeiro deles é o zagueiro Gustavo Gómez. Jogador mais longevo do atual elenco, o paraguaio chegou ao clube no segundo semestre de 2018 e rapidamente assumiu a condição de titular e protagonista. Desde então, passou por mudanças internas, como a troca de treinadores, até a chegada de Abel Ferreira. Ao longo dos anos, tornou-se o jogador com mais títulos na história do clube, com 13 conquistas.

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Entre as conquistas do capitão estão dois títulos consecutivos da Libertadores, em 2020 e 2021, cinco Campeonatos Paulistas e três Campeonatos Brasileiros. Além do destaque defensivo, Gómez é o zagueiro com mais gols na principal competição de clubes da América do Sul, com 15. O paraguaio também marcou em nove edições consecutivas do torneio, entre 2018 e 2026, um recorde histórico.

- Sou muito grato ao Palmeiras, aqui encontrei meu lugar no mundo. Tive uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida positivamente, me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho - destacou Gómez.

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Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Flaco López

De contratação questionada a artilheiro da equipe, Flaco López viveu momentos distintos desde que chegou ao Palmeiras, em 2022. O atacante foi uma aposta da diretoria, que desembolsou cerca de R$ 50 milhões para tirá-lo do Lanús.

Nas primeiras temporadas, ficou como reserva e precisou evoluir fisicamente para, enfim, se firmar no Alviverde. Foram 54 partidas nos dois primeiros anos, número superado em 2024, quando atuou 61 vezes e consolidou-se no elenco.

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Em 2025, assumiu a condição de titular absoluto e passou a formar dupla de ataque com Vitor Roque. Ao todo, participou de 31 gols do time e entrou no radar de Scaloni para a seleção argentina. O atacante manteve o ritmo neste ano e aparece novamente como principal goleador do grupo. Para igualar sua temporada mais artilheira pelo Palmeiras, precisa marcar mais quatro vezes.

Eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, garantiu também uma vaga entre os 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo. Com três meses restantes no calendário, já soma números de dois dígitos em gols e assistências. A evolução de Flaco, inclusive, o transformou em um dos jogadores mais valiosos do continente.

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Jhon Arias

Por fim, a lista também traz uma cara nova do elenco alviverde. Antigo sonho da diretoria e da presidente Leila Pereira, Arias chegou ao Palmeiras no início da atual temporada e não precisou de período de adaptação para justificar o investimento de 25 milhões de euros em sua contratação.

Assim como no Palmeiras, Arias também exerce papel de liderança técnica na Colômbia e aparece entre os principais destaques da equipe desde a última Copa do Mundo. Versátil, atua pelos dois lados do campo e também pode desempenhar a função de meia-armador.

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- O Jhon (Arias) é um jogador que é um desejo da presidente já há muito tempo. Mas tudo tem a sua hora certa e o momento foi esse. O meu muito obrigado ao seu estafe, à sua linda família, ao Anderson Barros e também, que ninguém nunca elogia a presidente, à presidente Leila Pereira. Porque sem a presidente, nada acontece - afirmou Leila.

Apesar do pouco tempo de clube, Arias já figura entre os principais nomes do elenco palmeirense e terá papel importante na reta final da temporada, com a equipe ainda na disputa por três títulos.