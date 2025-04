Contratação do Palmeiras ganha sequência como titular e lidera estatística no Brasileirão

Uma das contratações realizadas pela diretoria do Palmeiras na última janela de transferências, Micael não precisou de período de adaptação e se transformou em titular da equipe, seja por questões técnicas ou por lesões no setor defensivo.

Em cinco partidas do Brasileirão até o momento, Micael é o único jogador da competição que venceu todos os duelos aéreos que disputou — foram 12 no total, com no mínimo dez tentativas para entrar no levantamento.

O reforço alviverde, inclusive, é um dos responsáveis por ajudar o Palmeiras a ter a melhor defesa do campeonato, ao lado do vice-líder Flamengo, com apenas dois gols sofridos.

Nome de confiança do técnico Abel Ferreira, o palmeirense Micael foi titular nas cinco partidas do Brasileirão até aqui e permaneceu em campo durante os 90 minutos em todas elas.

– É verdade (que torcia para o clube). Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: "Vai". Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado – afirmou o jogador durante a apresentação

Além do ex-jogador do Houston Dynamo, da MLS, Abel Ferreira conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e Naves como opções para a defesa. Este último, no entanto, tem futuro incerto após receber sondagens de clubes do futebol brasileiro, como Red Bull Bragantino e Botafogo.

Micael, zagueiro do Palmeiras, durante partida no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carreira de Micael, zagueiro do Palmeiras

Cria das categorias de base do Atlético-MG, Micael disputou apenas duas partidas pelo clube mineiro antes de se transferir para os Estados Unidos em 2022.

Pelo Houston Dynamo, entrou em campo em 80 oportunidades, sendo 42 delas na atual temporada, e contribuiu com três gols.