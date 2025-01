Abel Ferreira segue planejamento e altera escalação do Palmeiras

Invicto e líder do Grupo D, o Palmeiras finalizou nesta sexta-feira (24) a preparação para o duelo contra o Novorizontino, válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A escalação do Verdão deve ser semelhante ao time que empatou em 1 a 1 com o Noroeste, fora de casa.

Em função do curto tempo de pré-temporada, Abel Ferreira optou por dividir o elenco alviverde em dois grupos, com o objetivo de preparar a equipe para a sequência da temporada, que inclui, entre outras competições, o Mundial de Clubes.

Contratado nesta janela de transferências, Paulinho segue se recuperando de uma cirurgia e deve estar à disposição da comissão técnica apenas entre o final de março e o início de abril. Piquerez e Bruno Rodrigues, ambos com problemas no joelho, realizam transição física individualizada sob supervisão do departamento médico.

Portanto, a possível escalação do Palmeiras para o confronto contra o Novorizontino tem: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Benedetti; Mayke, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Caio Paulista; Facundo Torres, Luighi e Flaco López.

As equipes se enfrentam no próximo sábado (25), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Preparação do Palmeiras

Na última atividade antes da partida contra o Novorizontino, realizada na Academia de Futebol, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou trabalhos posicionais de construção de jogo, ensaiou movimentações táticas e trabalhou bolas paradas.

- Esperamos o apoio do nosso torcedor, mais uma vez. Uma estrutura nova, voltamos para o campo sintético, onde temos o costume de jogar dentro da nossa casa. Tenho certeza de que vai ser mais um grande jogo, um jogo difícil, uma equipe que foi muito bem ano passado na Série B. Vamos encontrar dificuldades, então é importante ter paciência, tranquilidade, acelerar as ações e ter o apoio do nosso torcedor. Entender que não vai ser fácil e que o apoio deles será importante para conseguirmos mais um resultado positivo - afirmou Marcos Rocha.

Anunciado oficialmente no início desta tarde, Emiliano Martínez, terceira contratação do clube na janela, aguarda a resolução de algumas burocracias para ser regularizado e poder, assim, atuar pelo Verdão.