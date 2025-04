O Palmeiras disputará cinco dos próximos seis jogos fora de casa. E o desafio tem início na noite desta quarta-feira (16), quando a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Inter, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras amplia sequência positiva, e Abel deve ter ‘ataque ideal’ contra o Inter

A sequência do Verdão não será fácil, já que a delegação tem três viagens seguidas em uma semana. Além do Colorado, no Rio Grande do Sul, o time alviverde vai enfrentar o Fortaleza, no Ceará também pelo Brasileirão, e o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, pela terceira rodada da Libertadores.

Após a correria dessas três viagens, o Alviverde volta a jogar como mandante, no entanto, não no Allianz Parque, e sim na Arena Barueri, quando receberá o São Paulo. Depois, mais dois jogos longe de seus domínios, contra Vasco e Cerro Porteño.

continua após a publicidade

Com o ritmo frenético nas próximas semanas, Abel Ferreira tem um problema para tentar evitar que o rendimento de seus comandados caiam: o departamento médico do clube que tem seis atletas. Ou seja, algumas posições serão mais difíceis de entrar no rodízio de jogadores.

Estão fora de campo neste momento o zagueiro Murilo, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o volante Lucas Evangelista, o meio-campista Raphael Veiga e o atacante Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a agenda do Verdão:

Inter x Palmeiras (Porto Alegre) - 16 de abril Fortaleza x Palmeiras (Fortaleza) - 20 de abril Bolívar x Palmeiras (La Paz - Bolívia) - 24 de abril Palmeiras x Bahia (São Paulo) - 27 de abril Vasco x Palmeiras (Brasília) - 4 de maio Cerro Porteño x Palmeiras (Assunção - Paraguai) - 7 de maio