Contra o Bolívar na altitude, Palmeiras quer encerrar sequência fora de casa com 100% de aproveitamento

O Palmeiras quer encerrar a sequência de apresentações como visitante com números positivos, de preferência, com 100% de aproveitamento. A partida contra o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Libertadores, marcada para às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (24), colocará fim à série de três partidas fora de casa, sendo as primeiras pelo Brasileirão.

Nas duas primeiras, contra Internacional, no Beira-Rio, e Fortaleza, no Castelão, foram duas vitórias: 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Os resultados são ainda mais importantes quando levamos em consideração a quebra de tabu ao vencer os dois confrontos e a também conquista da liderança do Nacional.

Agora, na Bolívia, a tendência é que o time comandado por Abel Ferreira, que vem de seis vitórias seguidas nas competições que disputa, conquiste um bom resultado nesta terceira rodada do torneio continental.

Vale lembrar que o Palmeiras é o único time brasileiro que venceu seus dois primeiros confrontos na Libertadores. Com isso, o Verdão é líder isolado do Grupo G, com seis pontos, quatro gols marcados e dois sofridos até o momento.

Programação especial na altitude

O time, que normalmente viaja na véspera de suas partidas como visitante, desta vez deixou a capital paulista com dois dias de antecedência para se adaptar e treinar no local. O elenco seguiu na tarde de terça-feira (22) para a Bolívia.

O Palmeiras ainda realizará um treinamento nesta quarta-feira (23), às 16h (horário local), no Estádio do The Strongest, onde finalizará sua preparação para o duelo contra os bolivianos, para que os jogadores experimentem as variações na trajetória da bola, o que muda ofensiva e defensivamente.

O estádio Hernando Siles fica a 3.637 metros do nível do mar, o local com maior altitude nesta edição do torneio continental. Com isso, o clube monitora a saturação de oxigênio, entre outros aspectos, para identificar aqueles atletas com maior dificuldade de adaptação.