Ingressos de Palmeiras x Universitario estão à venda; veja preços e onde comprar

Verdão recebe equipe peruana com quatro gols de vantagem no agregado

Os ingressos para a partida entre Palmeiras e Universitario, na próxima quinta-feira (21), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, estão à disposição dos torcedores. Veja preços e onde comprar.

O primeiro lote de entradas estará disponível apenas para sócios Avanti, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br, a partir das 12h (de Brasília) do sábado (16). A venda geral, por sua vez, será iniciada a partir das 10h (de Brasília) da próxima segunda-feira (18).

Preço dos ingresos para o jogo entre Palmeiras e Ceará

Valores dos ingressos para Sócios Avanti para a partida entre Palmeiras e Universitário, pela Copa Libertadores (Foto: Divulgação/Palmeiras)
  1. Geral Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]
  2. Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
  3. Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]
  4. Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]
  5. Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]
  6. Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
  7. Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
  8. Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]
  9. Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

*Preço para torcedores comuns.

Como chega o Palmeiras

Com a goleada por 4 a 0 no Peru, o Palmeiras encara o Universitario no Allianz Parque praticamente classificado. A tendência, inclusive, é que Abel Ferreira poupe alguns titulares, visando a sequência da temporada.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

