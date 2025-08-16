Palmeiras encara o Botafogo sem o herói da classificação no Mundial

A classificação do Palmeiras em cima do Botafogo com gol de Paulinho pelas oitavas de final do Mundial de Clubes se tornou um dos momentos mais marcantes da história recente do alviverde. O camisa 10 entrou no sacrifício em campo e cumpriu com o papel de ser um diferencial do time de Abel Ferreira. Quase dois meses depois, neste domingo (17), os time se enfrentam, mas o atacante palmeirense não estará em campo.

Paulinho chegou ao Palmeiras ainda sob tratamento de uma cirurgia na canela feita no fim de 2024, quando atuava pelo Atlético Mineiro. Mas a recuperação entre a saída do Galo e a chegada ao alviverde não foi como o esperado e o camisa 10 precisou encerrar sua primeira temporada pelo clube paulista um semestre ainda do fim oficial. O atacante precisou refazer o procedimento e segue em recuperação no departamento médico.

Desde então, o herói da classificação se tornou um lugar vago que necessitava de uma reposição. Até então, a peça não veio - e não há confirmação que haverá uma - e Abel Ferreira seguiu ajustando o time sem o atacante. Na janela, apenas Sosa foi contratado para o setor, que também perdeu Estêvão, que já estava vendido ao Chelsea.

Pouco depois do fim da participação do Palmeiras no Mundial, Paulinho de pronunciou nas redes sociais sobre a decisão de interromper a temporada e fazer a nova cirurgia na canela. Apesar da clara frustração, o jogador explicou que era um sacrifício necessário.

- Hora de me cuidar. Depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento que eu sabia que uma hora viria: vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada. Não foi uma decisão fácil. Fui no meu limite! - escreveu Paulinho no post.

Paulinho atuou em apenas 16 partidas do ano, marcando três gols e dando duas assistências. Ficou de fora de todo o Campeonato Paulista, largada do Brasileirão e da primeira fase da Libertadores.

Paulinho foi o autor do gol que eliminou o Botafogo no Mundial de Clubes. (Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire)

Além de Paulinho, o Palmeiras perdeu após o Mundial de Clubes outras peças de peso no elenco. Estêvão, já citado, e Richard Ríos deixaram a equipe nesta janela, ambos rumo ao futebol europeu. O clube ainda negociou os laterais Mayke, Vanderlan e, mais recente, Marcos Rocha, assim como o goleiro Mateus e o zagueiro Naves ambos formados na Academia de Futebol.

Premiação do Mundial 'pagou Paulinho'

Apesar da eliminação, o desempenho até as quartas de final no mata-mata rendeu ao Palmeiras um valor robusto de premiação. A Fifa investiu pesado nos bônus financeiros no Mundial de Clubes e o alviverde saiu dos Estados Unidos com pouco mais de R$ 216 milhões faturados pela trajetória no campeonato. O valor cobre, com folga, o que foi investido em Paulinho no começo de 2025.

O atacante custou aos cofres palmeirenses 18 milhões de euros, pouco mais de R$ 115 milhões na cotação da época, além de ceder os jogadores Gabriel Menino e Patrick ao Atlético-MG, clube onde o camisa 10 atuava.