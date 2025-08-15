Palmeiras retorna aos treinos após goleada na Libertadores e atualiza quadro de lesionados

O Palmeiras retomou os treinamentos após golear o Universitario, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogadores que atuaram em Lima realizaram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi a campo.

Recuperado de um edema na coxa, Bruno Fuchs participou das movimentações em tempo integral, assim como o atacante Bruno Rodrigues, em transição física. Já o meia Raphael Veiga e o atacante Paulinho fizeram tratamento no centro de excelência com o Núcleo de Saúde e Performance.

O grupo retornou ao Brasil na madrugada desta sexta-feira (15) e chegou à Academia de Futebol por volta das 10h (de Brasília). Ao todo, o time terá mais duas atividades antes de viajar ao Rio de Janeiro, onde encara o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Abel Ferreira escale os titulares diante do Glorioso, após abrir larga vantagem na Copa Libertadores. O Alviverde soma 36 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais.

Weverton quebra recorde na Libertadores após goleada do Palmeiras

Com a vitória do Palmeiras sobre o Universitario por 4 a 0, Weverton chegou a 63 resultados positivos e igualou Fábio, atualmente no Fluminense, no topo da lista de atletas mais vitoriosos da competição.

- É motivo de muita alegria e fruto de muito trabalho, faça chuva ou faça sol, tentando sempre me preparar bem para ajudar. Sabemos que a Libertadores é a competição mais importante no nosso continente, aquela que o torcedor mais gosta, e ter números tão expressivos é muito importante, levando em conta o quanto os adversários são duros e o quanto o jogo é totalmente diferente daquele que estamos acostumados a jogar no Campeonato Brasileiro. São jogos muito competitivos, muito duros, então fico feliz de alcançar essa marca, de fazer tantos jogos e conquistar tantas vitórias. Isso mostra que estamos no caminho certo e demos um bom passo pensando na classificação - comentou.

Os atletas da SE Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol, em São Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

