Marcos aponta clubes brasileiros maiores ou menores que o Palmeiras

O ídolo do Palmeiras, ex-goleiro Marcos, fez um vídeo em parceria com a Prime Vídeo e apontou quais clubes brasileiros são maiores ou menores que o Verdão. Será que o clubismo falou mais alto? Veja o resultado abaixo.

continua após a publicidade

Claro que o vídeo tinha tudo para ser polêmico, já que se trata de um ídolo máximo do clube, mas as respostas não vão desagradar à torcida do Verdão. De acordo com o ídolo Marcos, o Palmeiras é maior que todos os perguntados.

➡️Europeus reagem à decisão de ex-Flamengo sobre futuro: ‘Tarde demais’

Os clubes brasileiros citados foram: São Paulo, Corinthians, Flamengo, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG. Ainda passaram pelo Crivo: Porto, Chelsea, PSG.

continua após a publicidade

- Palmeiras só perde para Saturno e Júpiter na Via Láctea - disparou Marcos

Ex-goleiro do Palmeiras, Marcos (Foto: CBF)

Contexto do vídeo do ídolo do Palmeiras

A parceria de Marcos, ídolo do Palmeiras, com a Amazon Prime, foi para as oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Verdão foi eliminado pelo Corinthians. O goleiro, inclusive, participou de outros vídeos com a plataforma.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ele comentou a partida ao lado de nomes históricos da TV brasileira, como Craque Neto e Galvão Bueno. O ex-jogador do Palmeiras e da Seleção Brasileira tem entrado no mercado jornalístico e participou também de transmissões de jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa.