Palmeiras ganha opções para duelo com o Botafogo; veja escalação
Equipes voltam a se enfrentar após duelo no Mundial de Clubes
O Palmeiras terá novidades para encarar o Botafogo, no próximo domingo (20), pelo Brasileirão. Recuperado de lesão muscular na coxa, Bruno Fuchs treinou sem restrições e está à disposição da comissão técnica.
Agora, Abel Ferreira volta a ter todas as opções disponíveis na zaga, incluindo Murilo, que voltou a compor o banco de reservas recentemente. O capitão Gustavo Gómez será mantido entre os titulares, com Micael e o camisa 26 disputando a segunda vaga.
Bruno Rodrigues, em transição física, também participou das atividades, mas não deve ser relacionado pela comissão técnica. O trio de ataque que iniciou na goleada sobre o Universitario, com a presença de dois centroavantes, é o favorito para começar no Nilton Santos.
Os clubes voltam a se enfrentar após o duelo no Mundial de Clubes. Na ocasião, o Palmeiras derrotou o rival por 1 a 0, com gol do atacante Paulinho, hoje lesionado, no segundo tempo da prorrogação, e garantiu vaga nas quartas de final da competição.
Pelo Brasileirão, Palmeiras e Botafogo empataram em 0 a 0 no Allianz Parque, na abertura da competição, ainda em março.
Provável escalação do Palmeiras
Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Botafogo tem: Weverton; Giay, Micael (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Flaco López.
As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 36 pontos, o Verdão ocupa atualmente a terceira colocação, quatro atrás do líder Flamengo, com um jogo a mais.
