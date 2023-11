Porém, ainda que o Atlético não ganhe do São Paulo, os palmeirenses não poderão comemorar um possível título no gramado do Allianz Parque logo após o apito final em caso de triunfo sobre os ‘coringas do Diniz’. Isso porque o Botafogo só jogará às 18h30. O clube da Estrela Solitária receberá o Cruzeiro, no estádio Nilton Santos.