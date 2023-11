>> GOL DO ATLÉTICO! Hulk consegue um belo cruzamento para Paulinho, que finaliza na saída de Rossi e abre o placar aos sete minutos



>> CEBOLINHA, QUASE! O atacante arrisca uma bomba de fora da área a bola vai por cima do gol de Everson. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo



>> EVERSON! Arrascaeta levanta na área, Bruno Henrique cabeceia e Everson faz grande defesa para evitar o empate



>> GOL DO ATLÉTICO! Wesley erra o passe, Zaracho rouba a bola e trabalha com Paulinho, que encontra Edenilson. Ele sai cara a cara com Rossi e amplia o placar.



>> GOL DO ATLÉTICO! Edenilson deu um belo cruzamento para Pavón, que mandou na segunda trave. Rubens aproveitou e fechou o caixão no Maracanã. 3 a 0