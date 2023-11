CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA



> MAS JÁ?! Logo no primeiro lance da partida, com dois minutos, o Palmeiras abriu o placar com o garoto Endrick marcando pela décima vez no Brasileirão. Veiga cobrou falta, a zaga americana afastou, e a joia alviverde ajeitou para emendar um lindo chute no canto esquerdo.



> DANÇA, ENDRINHO, DANÇA! Na comemoração, teve dancinha da revelação palmeirense com o zagueiro Murilo, que é um dos melhores amigos do jovem, de 17 anos, no elenco palmeirense.



> POXA, RONY :( O atacante não era titular desde o dia 19 de outubro e recebeu uma chance nesta partida, já que, por conta da ausência do lateral-direito Mayke, suspenso por acúmulo de cartões, o técnico Abel Ferreira voltou a usar linha de quatro no sistema defensivo. O camisa 10 palmeirense, no entanto, precisou ser substituído com 11 minutos, sentindo o antebraço. O problema aconteceu após uma dividida com o goleiro Jori, onde não houve sequer marcação de falta. Teve revisão, através do VAR, que não viu lance passível de cartão vermelho para o atleta americano.



> O QUE É ISSO, ÉDER, MEU GAROTO?! Quando o zagueiro do próprio time resolve jogar contra, aí fica difícil. Mais um lance que começou com Raphael Veiga levantando para área. Dessa vez, Eder, do Coelho, tentou evitar que a bola chegasse em Murilo, que fechava na pequena área, e acabou mandando contra o próprio patrimônio.



> INACREDITÁVEL, BRENO LOPES: ele poderia ter ampliado a vantagem palmeirense no segundo tempo, quando recebeu um belo passo de Endrick e arrancou sozinho, de frente para o gol. Mas, cara a cara com o goleiro Jori, o atacante isolou o chute.