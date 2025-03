A Conmebol divulgou as punições ao Cerro Porteño pelos atos racistas que o atacante Luighi, do Palmeiras, sofreu na última quinta-feira (6), em jogo no Paraguai pela Libertadores sub-20. Neste domingo (9), a entidade que comanda o futebol sul-americano aplicou duas punições ao time.

continua após a publicidade

+ Abel Ferreira pode promover ataque inédito no Palmeiras para a semifinal do Paulistão

O Cerro Porteño recebeu uma multa no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil, na cotação atual) a serem pagos no prazo de 30 dias a partir da notificação. Além disso, os jogos do time paraguaio não poderão ter a presença de torcida durante as partidas da Libertadores sub-20.

Por fim, e exigiu que clube terá que "publicar nas redes sociais oficiais uma campanha de comunicação de conscientização contra o racismo, durante a duração da Conmebol Libertadores Sub-20 Edição 2025". As punições cabem recurso.

continua após a publicidade

Palmeiras pede punição mais severa

O Palmeiras, por sua vez, segue firme para que o clube seja punido de forma mais severa. Na tarde deste domingo (9), o clube emitiu um comunicado discordando "veementemente", nas palavras da instituição, da punição aplicada ao time paraguaio. Segundo o alviverde, a decisão da Conmebol é branda e insuficiente para combater os recorrentes casos de insultos racistas no futebol sul-americano.

- As sanções ao Cerro Porteño, em vez de servirem ao propósito de coibir um problema seríssimo, na prática demonstram a conivência das entidades com um crime que vem se repetindo incessantemente, bem como a falência de um sistema penal incapaz de punir com o rigor necessário os crimes de racismo cometidos dentro de campo e nas arquibancadas - destaca o comunicado.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, o time paulista enviou nesta sexta-feira (7) à noite uma petição à Conmebol em que denuncia o Cerro e também solicita a exclusão do clube paraguaio da Libertadores Sub-20.

Confira abaixo o comunicado do Palmeiras através de suas redes sociais.

+ Com Vitor Roque, Palmeiras segue preparação para o Choque-Rei; veja provável escalação

Cerro Porteño envia carta ao Palmeiras

O Cerro Porteño mudou o tom em seu discurso e enviou uma carta para Leila Pereira, presidente do Palmiras, neste sábado (8), para se desculpar pelo caso de racismo contra o atacante Luighi. O clube paraguaio afirmou que, com o auxílio da polícia, vai identificar os torcedores para proibi-los de frequentar os jogos do time.

O caso de racismo

Durante a partida no Paraguai, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante do Palmeiras, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador também foi alvo de uma cusparada. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas.