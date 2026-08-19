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Como assistir a Cerro Porteño x Palmeiras no Paramount+?

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/08/2026 18:38
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Andreas Pereira sendo expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño
Palmeiras e Cerro empataram no jogo de ida (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Palmeiras e Cerro Porteño entram em campo nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto será disputado no estádio La Nueva Olla, em Assunção, e terá transmissão exclusiva do Paramount+.

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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O confronto marca mais um capítulo da rivalidade entre Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores. As equipes já se enfrentaram 19 vezes pela competição, com dez vitórias do time brasileiro, seis empates e três triunfos dos paraguaios. Um dos resultados favoráveis ao Cerro aconteceu justamente na atual edição do torneio, ainda na fase de grupos.

Escalação do Palmeiras

Abel Ferreira optou por escalar três zagueiros, enquanto Lucas Evangelista foi escolhido para substituir o suspenso Andreas Pereira.

A defesa é formada pelo capitão Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza. Allan atua como ala pela direita, enquanto Lucas Evangelista e Marlon Freitas formam a dupla de meio-campo. Piquerez ocupa o lado esquerdo. No ataque, Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque completam a escalação do Palmeiras.

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No jogo de ida, no Nubank Parque, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Flaco López e Carlos Miguel, contra.

Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Allan, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias, Vitor Roque e Flaco López.

Gómez durante treinamento do Palmeiras
Time do Palmeiras em treino antes da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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