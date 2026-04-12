Comissão de Abel não dará entrevista após STJD rejeitar recurso do Palmeiras

Nenhum membro da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista coletiva ao término do clássico contra o Corinthians, neste domingo (12), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi divulgada pelo clube em nota oficial. Os jogadores, no entanto, atenderão normalmente após o apito final.

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+ Palmeiras acusa CBF de favorecer Flamengo por adiamento de clássico contra o Fluminense

Conforme antecipado pelo Lance!, o Palmeiras tentou obter efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contar com o técnico Abel Ferreira à beira do campo no confronto. O pedido, no entanto, foi negado, o que gerou descontentamento interno.

O clube também publicou nota oficial no sábado (11), na qual condena a conduta do STJD no julgamento de Abel. O adiamento promovido pela CBF da partida entre Flamengo e Fluminense também foi alvo de críticas.

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- Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão - publicou o Palmeiras nas redes sociais.

- Causa ainda maior estranheza a resposta negativa dada neste sábado (11) pelo STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira (9). Afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa - compleotu.

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Abel Ferreira foi punido com oito jogos de suspensão em razão de expulsões nas partidas contra Fluminense e São Paulo, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento, o treinador alviverde já cumpriu duas partidas; restam outras cinco, além do Derby.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Veja nota oficial do Palmeiras publicada antes do clássico

Nenhum integrante da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista neste domingo (12), em razão dos fatos ocorridos nos últimos dias que motivaram, inclusive, o posicionamento oficial divulgado no sábado (11) pelo clube.

Em respeito à imprensa e ao nosso torcedor, contudo, atletas do Verdão atenderão aos detentores na chegada ao estádio e aos demais veículos após a partida.

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