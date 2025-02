Água Santa e Palmeiras se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela oitava rodada do Paulistão. A bola às 18h30 (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF), com transmissão de Record (TV aberta), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV (streaming). O mandante tem quatro pontos e é o lanterna do grupo C, enquanto o Verdão é segundo colocado do grupo D, com 12 somados.

Tudo sobre o jogo entre Água Santa e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Água Santa x Palmeiras

8ª RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Mané Garrincha, em Brasília (DF);

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV (streaming);

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi;

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leandro Matos Feitosa;

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ÁGUA SANTA (Técnico: Pintado)

Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazaroni; Villian, Wesley Dias e Luan Dias; Neilton e Ademílson.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Fabinho, Richard Ríos e Maurício; Estêvão, Facundo Torres e Thalys.

