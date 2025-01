Andreas Pereira recusa renovação com Fulham em meio à negociação com o Palmeiras

A novela envolvendo a saída de Andreas Pereira do Fulham ganhou novo capítulo. O meio campista, principal alvo do Palmeiras nesta janela de transferências, recusou a primeira proposta de renovação de contrato enviada pelo clube inglês.

continua após a publicidade

+ Palmeiras enfrenta dificuldade para contratar ‘reforços nível A’; entenda cenário

Com isso, o jogador brasileiro de 29 anos mantém seu futuro em aberto em meio às especulações de saída, seja para o futebol brasileiro ou europeu. A informação da negativa foi noticiada pelo jornalista "André Hernan".

A direção alviverde, no entanto, adota tom pessimista a respeito da possível chegada de Andreas. Antes do duelo contra o Novorizontino, pelo Paulistão, Leila Pereira detalhou as tratativas com o atleta, que segue como "objetivo de mercado", apesar da chegada de Emiliano Martínez, anunciado na última quinta-feira (24).

continua após a publicidade

– Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira após contratar Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos – disse Leila Pereira, em entrevista à "TNT Sports", antes da derrota de virada para o Novorizontino.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Venda de Vitor Reis deve ajudar o Palmeiras no mercado

Um dos principais destaques das categorias de base do Palmeiras nos últimos anos, Vitor Reis foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra, por 37 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 230 milhões) fixos. Dono de 100% dos direitos econômicos do zagueiro, o Verdão ganhará ainda mais autonomia no mercado, apesar do montante da venda ser depositado de forma parcelada.

continua após a publicidade

As lacunas, na visão do técnico Abel Ferreira, são claras: um zagueiro para ocupar a vaga deixada por Reis, um meio-campista e um atacante. Após o término do Brasileirão 2024, o Verdão perdeu Dudu, que rescindiu contrato de forma amigável, e Lázaro. Além da dupla, Rony segue fora do planejamento da comissão e deve deixar o clube antes do término da janela.

Até o momento, o Palmeiras anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, já registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e o volante Emiliano Martínez, que defendia o do Midtjylland, da Dinamarca.