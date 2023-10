Com este resultado, o Palmeiras encerra uma série negativa de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e, de quebra, alça o time ao G4 da tabela, com 44 pontos. O Coritiba, por sua vez, reassumiu a lanterna da competição com apenas 20 pontos, e parece cada vez mais próximo do rebaixamento para a Série B de 2024.