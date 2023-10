Nesta edição do torneio, o Palmeiras disputou 14 partidas, sendo nove pela primeira fase, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota, somando 40 gols marcados e 22 sofridos. O artilheiro da equipe em 2023 foi o atacante Estêvão, que balançou as redes adversárias sete vezes.