- Tento encarar minha fase da vida profissional com muita naturalidade. Desempenhei meu papel da melhor maneira possível no Palmeiras, e quando vim para o Santa Clara fiz o mesmo. O processo de adaptação foi bem tranquilo, aqui nos Açores as pessoas são acolhedoras e os torcedores têm um grande carinho com a equipe e os jogadores. Não tive dificuldade em me adaptar no sentido de viver aqui. Me sinto bem e alegre - disse o atleta.