Endrick fez o gol da vitória do Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 28/03/2024 - 23:32 • São Paulo (SP)

O Palmeiras superou o Novorizontino por 1 a 0 na semifinal do Paulistão e garantiu vaga na decisão do estadual. O Verdão teve partida apática tanto na defesa quanto no ataque, mas a estrela de Endrick brilhou no segundo tempo, e o Alviverde saiu do Allianz Parque classificado.

O Palmeiras irá disputar sua quinta final consecutiva no Paulistão, e terá pela frente o Santos, que eliminou o RB Bragantino na semifinal.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

Mesmo com domínio da posse de bola, o Palmeiras encontrou problemas na criação e quase não ameaçou o Novorizontino no primeiro tempo. Já o Tigre soube explorar o lado direito da defesa do Verdão e criou duas grandes chances na primeira etapa, mas Weverton salvou o Alviverde.

O Verdão foi mais incisivo e encontrou espaços no segundo tempo. Após belo cruzamento de Mayke, Flaco López escorou para a área, e Endrick apareceu para mandar no cantinho. O Novorizontino não se abalou com o gol sofrido, mas não conseguiu levar o jogo para os pênaltis.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo (31), contra o Santos, pela partida de ida da final do Paulistão. O local e horário serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. O Novorizontino volta a campo no dia 20 de abril, contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Endrick comemorando seu gol pelo Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF Ettore Chiereguini/AGIF

✅FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Novorizontino

Paulistão - Semifinal - Jogo único

Data e horário: quinta-feira, 28 de março de 2024, às 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Douglas Marques das Flores e Denis Matheus Afonso Ferreira

Gols: Endrick