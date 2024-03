Com Endrick pendurado, Abel tem dúvidas para escalar o Palmeiras diante do Botafogo-SP

Endrick tem apenas um gol no Paulistão 2024 (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 08/03/2024 - 15:21 • São Paulo

O Palmeiras treinou nesta manhã de sexta-feira (8), na Academia de Futebol, e fechou a sua preparação para encarar o Botafogo-SP, em Barueri, no jogo que fecha a participação do Verdão nesta primeira fase de Estadual.

Abel Ferreira tem algumas dúvidas para escalar o Palmeiras e pode fazer algumas alterações no time titular no último teste da equipe antes de iniciar a fase final do Paulista, quando muito provavelmente, o atual bicampeão enfrenta a Ponte Preta por uma vaga na semi.

Pendurado, Endrick pode ser poupado da partida para não correr o risco de sofrer o terceiro cartão e ficar de fora das quartas de final. Pelo regulamento, os cartões zeram nesta primeira fase para a fase final, porém quem sofrer o terceiro cartão nessa última rodada, automaticamente fica de fora nas quartas.

Com o retorno de Mayke, Abel tem algumas dúvidas para escalar o Verdão para este duelo diante do Botafogo, principalmente para entrar no lugar de Endrick.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo é: Weverton, Mayke, Luan, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro (Richard Rios), Rony e Flaco López.

A bola rola para Palmeiras x Botafogo-SP a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, e o jogo terá transmissão do Paulistão Play e da Cazé TV.