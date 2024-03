Análise: Palmeiras fecha janela com bons nomes, mas sem a peça que ainda falta

Caio Paulista e Aníbal Moreno foram as primeiras contratações do Palmeiras para 2024 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 08/03/2024 - 06:44 • São Paulo

Se a comparação for com 2023, o Palmeiras até que contratou bastante para esta temporada de 2024. O Verdão fecha a janela de transferências com cinco contratações para defender o bicampeonato brasileiro, mas apesar de bons nomes trazidos, o torcedor ainda sente falta da principal peça, um nome de peso para substituir Endrick no ataque.

O primeiro reforço alviverde para 2024 foi talvez o que mais caiu nas graças da torcida até agora. Com muita personalidade e raça no meio campo do Verdão, o argentino Aníbal Moreno enfim fez a torcida parar de pedir um camisa 5. Com um estilo pra lá de 'mordedor', Aníbal hoje é titular inquestionável de Abel Ferreira.

A segunda contratação do Palmeiras para esta temporada foi de longe a mais polêmica. Caio Paulista pulou o muro do CT da Barra Funda e fez um verdadeiro caos na relação entre Palmeiras e São Paulo que já não estava das melhores.

Apesar do alto valor investido, Caio ainda não mostrou para que veio, mesmo sendo usado em diversas posições, já que foi contratado muito por sua versatilidade. Abel Ferreira crê que o jogador não é o tipo de atleta que vai render frutos imediatamente, mas apostou pois sabe que ele é um jogador de futuro.

Bruno Rodrigues infelizmente lesionou gravemente o seu joelho com dois jogos feitos com a camisa do Palmeiras e pouco conseguiu demonstrar ao torcedor do Palmeiras, enquanto Lázaro foi contratado de empréstimo também para resolver uma carência de jogadores que atuam pelo lado do ataque, uma vez que Abel perdeu uma importante peça com a lesão de Bruno.

A cria da Gávea ainda não fez nenhum jogo como titular, mas está pedindo passagem e deve ser um jogador muito importante para o alviverde imponente neste 2024.

Por último, o meia Rômulo já foi apresentado, mas por estar disputando o Paulistão pelo Novorizontino, só vai se apresentar ao elenco alviverde assim que o Estadual acabar para o time do Interior. O camisa 10 do Novorizontino chega com pouca mídia, mas com uma alta expectativa na torcida para que ele resolva a falta de um bom reserva para Raphael Veiga.

O elenco do Palmeiras está fechado para este primeiro semestre, mas a diretoria já está trabalhando para buscar peças para a janela do meio do ano, principalmente porque o clube irá perder Endrick, que se apresenta ao Real Madrid em julho, e vai deixar uma grande lacuna no time para as competições mais importantes do ano.