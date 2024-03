Cícero Souza se despede do Palmeiras: ‘Me transformou como ser humano!’

Cícero Souza foi homenageado por funcionários do Palmeiras (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 08/03/2024 - 14:08 • São Paulo

O Palmeiras treinou neste manhã na Academia de Futebol e a atividade foi marcada pela despedida de Cícero Souza, que passou pelo clube pela última vez antes de assumir a gerência de seleções da CBF.

Cícero recebeu um quadro e uma placa, como homenagem de todos os funcionários do clube, que se reuniram na parte interna do CT para se despedirem do dirigente.

O gaúcho visivelmente emocionado, deu a seguinte declaração ao site oficial do clube:

- Há nove anos e três meses, o Palmeiras entrou na minha vida e me deu a oportunidade de me transformar como ser humano, de evoluir como profissional, de permitir me testar e a cada dia buscar sempre uma versão melhor. Desde que o Palmeiras entrou na minha vida, muita coisa boa aconteceu”, disse o dirigente.

Cícero que fez parte de toda reformulação do Palmeiras ao lado de Paulo Nobre e Alexandre Mattos ainda completou:

- Para o torcedor, as maiores conquistas são os troféus, mas, para mim, são as amizades, o respeito, as relações, e eu me orgulho muito disso. Tudo que fiz foi com muito amor, dedicação e empenho. Espero transportar muito do que aprendi aqui. O Palmeiras hoje tem estrutura, processos, comissão técnica, time, estafe, mas tem uma coisa que vale muito mais: um ambiente propício e que isso possa perdurar por muito tempo. Aqui todas as pessoas se gostam, se amam, se entregam e o time em campo é o grande reflexo disso”, concluiu o agora novo funcionário da CBF.