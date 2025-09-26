Com a classificação à semifinal da Libertadores, o Palmeiras tem por uns dias apenas um foco: o Campeonato Brasileiro e a disputa acirrada na parte de cima da tabela. Na última rodada da competição, Abel Ferreira mexeu na equipe justamente em razão do jogo decisivo no torneio continental, e viu seus jogadores atuarem bem para golear o Fortaleza por 4 a 1, no Allianz Parque. Agora, contra o Bahia, o cenário deve se repetir.

O treinador deve utilizar a partida para fazer novos testes e até mesmo poupar alguns titulares mais desgastados com a sequência intensa de partidas. Os torcedores vivem a expectativa de também verem o goleiro Carlos Miguel em campo pela primeira vez, já que é o único reforço que ainda não ganhou oportunidades, ainda que goleiro seja uma posição com menor chance de alterações.

Quando optou por escalar seus "reservas de luxo", Abel Ferreira promoveu mudanças em todos os setores, com exceção do gol. A dupla de zaga foi formada por Bruno Fuchs e Micael, enquanto Giay e Jefté - titular pela primeira vez - fizeram as laterais. No meio-campo, peças que muitas vezes ganham chances entre os titulares: Emiliano Martínez, Mauricio, Allan - esse com menos oportunidades - e Raphael Veiga.

Na frente, novamente a dupla ofensiva formada por Flaco López e Vitor Roque, que vem desempenhando um papel fundamental nas vitórias alviverdes, deve ganhar um descanso. Caso se concretize, Facundo Torres e Sosa podem aparecer como a dupla titular em Salvador.

No entanto, caso a equipe tenha um rendimento abaixo do esperado, Abel Ferreira deve utilizar a mesma tática contra o Fortaleza: mexer no segundo tempo em alguns setores com peças pontuais para buscar o resultado, já que uma vitória nesta rodada pode deixar o time na ponta da tabela, mas para isso precisa torcer por tropeços de Flamengo e Cruzeiro.

O duelo contra o Bahia está marcado para o próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada. O Palmeiras está a dois pontos do líder carioca e apennas um do vice-líder mineiro. No entanto, tem dois jogos a menos que a maioria das equipes que disputa a Série A.

