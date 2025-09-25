Palmeiras se reapresenta após vaga na Libertadores e vira a chave para o Brasileirão

Após confirmar a vaga para a semifinal da Libertadores ao bater o River Plate por 3 a 1, no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira (25). Como é de costume, os titulares da partida realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, incluindo o zagueiro Gustavo Gómez, que deixou o embate após uma pancada e está com um inchaço na região do olho. O restante do grupo foi a campo e realizou trabalhos técnicos.

O Verdão agora dá uma pausa no torneio continental e vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, competição em que briga pela liderança rodada a rodada e, se tudo der certo, pode assumir a ponta da tabela ainda nesta 25 ª rodada. Para isso, no entanto, precisa vencer o Bahia no domingo (28), além de torcer por tropeços de Flamengo e Cruzeiro.

- Vimos na semana passada que um time jogou na ida contra o River e outro jogou contra o Fortaleza. Aí dá para ver a força do elenco, quanto é bom, competitivo e preparado para brigar por mais de uma competição ao mesmo tempo. Agora vamos à Bahia enfrentar um grande time também, que tem um grande elenco e vem brigando aí na parte de cima. Temos de focar, ir lá e buscar um bom resultado que são os três pontos para continuar nessa luta pelo Brasileirão - disse o lateral-esquerdo Piquerez.

Um dos mais experientes do elenco, o uruguaio, que soma 209 duelos e 17 gols pelo clube, falou também sobre a reformulação do plantel e a importância dos que têm mais tempo de casa.

- Isso se demonstra no dia a dia, nos treinos, com profissionalismo, sendo um bom exemplo sobretudo para os meninos mais novos que vêm da base. Às vezes, eles têm que escolher a quem seguir de exemplo, então tentamos demonstrar isso. Eu consegui ganhar alguns títulos aqui, mas também tem outros grandes jogadores que são líderes, que ganharam mais títulos que eu - continuou o lateral.

- Eu acho que a ‘molecada’ tem que olhar esse tipo de jogador porque são vitoriosos dentro do clube, o caminho que eles fizeram para chegar às vitórias é o caminho correto. Espero que os jogadores que chegaram possam ver isso também, todo mundo ajudando. Tivemos uma reformulação muito grande, estamos nesse processo ainda de gerar esse elenco bem unido, bem forte. Com esse tipo de vitórias como a de ontem e seguir brigando pelo título, o time fica mais unido, mais forte. Espero que possamos continuar por esse caminho, chegar ao final da temporada e levantar mais um caneco - concluiu.

O Palmeiras atualmente é o terceiro colocado do Brasileirão, com 49 pontos, dois atrás do Flamengo e a um do Cruzeiro, mas com dois jogos a menos que a maioria dos clubes da Série A.

