A vitória e classificação do Palmeiras sobre o River Plate na noite desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, foi com emoção. Após vencer o primeiro jogo das quartas de final, na Argentina, por 2 a 1, o time de Abel Ferreira precisava de um empate para avançar no torneio continental, mas sofreu um gol logo no início do jogo e deixou os nervos à flor da pele.

No intervalo da partida, o treinador português colocou em prática a força do poder mental para que os jogadores revertessem o resultado e não caíssem na pilha dos jogadores argentinos. E deu certo. Vitor Roque empatou a partida e, depois, Flaco López não só virou, mas também fez mais um gol ao final da partida: 3 a 1 e vaga na semifinal.

- No intervalo o Abel comentou sobre isso, pra gente focar no que estav ano nosso controle, fazer o que ele estava pedindo, posicionar nos espaços certos, deixar o árbitro de lado e não cair na pilha do adversário. Em relação ao adversário a gente tem que deixar de lado e focar no nosso, pois se ficarmos focando nisso, acabamos nos estressando, ficando irritados e as coisas não fluem. Com as palavras dele (Abel) ficamos diferentes no segundo tempo e o resultado foi positivo - revelou Lucas Evangelista, um dos destaques da partida.

Abel Ferreira vem demonstrando ao longo dos anos de clube que sabe bem o que é disputar uma Libertadores. No Alviverde desde o final de 2020, o português conquistou duas vezes o torneio continental, em 2020 e 2021, e chegou, agora, a sua quinta semifinal em seis anos.

O adversário da semifinal ainda não está definido, e São Paulo e LDU, do Equador, disputam uma vaga nesta quinta-feira (25), no Morumbis.

