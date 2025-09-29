As condições do gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, seguem como pauta nesta segunda-feira (29), após a derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da questão do local, Anderson Barros, dirigente do Verdão, ainda afirmou que a fala de Rogério Ceni sobre o estilo de jogo de Abel Ferreira tem "uma questão ética complicada".

Após a partida, em coletiva de imprensa, o treinador do Bahia criticou o comentário de Abel Ferreira em relação ao gramado e disse que o Palmeiras só faz ligação direta para os jogadores do setor ofensivo e, portanto, o gramado ruim é mais prejudicial ao time da casa.

– Quanto à crítica do treinador do Bahia sobre a forma como supostamente o Palmeiras joga, não vale perder tempo. Os títulos que o clube conquistou sob o comando da comissão técnica do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada e eu acho que ele deveria repensá-la – disse Anderson Barros ao site 'ge'.

A diretoria alviverde promete fazer uma reclamação formal à CBF sobre as condições do gramado em Salvador, já que o time paulista perdeu Lucas Evangelista e Piquerez com dores ainda no tempo do duelo. O volante teve lesão confirmada, enquanto o lateral não teve nenhum problema grave.

– Sempre que o Palmeiras faz uma reclamação, é pelo bem do futebol. É para tentar fazer com que o futebol brasileiro evolua. Em momento algum, nós culpamos o campo ruim da Fonte Nova pelo resultado de ontem. Tanto que nós já falamos sobre a qualidade do gramado antes mesmo de a partida começar. O Abel falou a respeito na entrevista pré-jogo e eu informei alguns repórteres que estavam no estádio que faríamos uma queixa formal à CBF – comentou Anderson Barros.

– Não podemos permitir que um jogo de Série A seja disputado em um campo como o da Fonte Nova. Ele não é ruim para o Palmeiras. Ele é ruim para o Bahia, é ruim para os demais clubes, é ruim para os atletas, é ruim para o nosso futebol – afirmou o dirigente.

Rogério Ceni cai em contradição

O treinador do Bahia, em julho do ano passado, após uma derrota do time na Arena Fonte Nova, chegou a afirmar que "é preferível ter um sintético a jogar neste gramado aqui". Anderson Barros relembrou o episódio.

– O próprio treinador do Bahia, que ontem saiu em defesa do campo da Fonte Nova, disse um ano atrás, se não me engano, que era preferível ter um campo sintético a jogar em um gramado sem a mínima condição como o da Fonte Nova. Não fui eu quem falei isso, foi o treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni, que aparentemente se esqueceu do que falou em 2024 – completou.

Palmeiras formalizará reclamação na CBF

O diretor de futebol do Palmeiras confirmou que o clube entrará com essa reclamação formal na CBF. As próprias imagens da transmissão mostraram os uniformes de alguns jogadores, que ficaram com a camisa manchada com um produto verde usado na grama da arena.

