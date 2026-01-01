O Palmeiras fará sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no dia 5 de janeiro, diante do Monte Roraima-RR, às 19h30 (de Brasília), pelo Grupo 27. A casa alviverde na fase de grupos será a Arena Barueri, que será compartilhada com o time profissional em razão das reformas no gramado do Allianz Parque.

Nesta edição de 2026, o Verdão divide a chave com Batalhão-TO, Monte Roraima-RR e Remo, e busca seu terceiro título da competição de base. O primeiro foi conquistando em 2022, quando goleou o Santos por 4 a 0 na final. No ano seguinte, o Alviverde foi bicampeão ao superar o América-MG por 2 a 1 na decisão.

Entre os destaques da equipe palmeirense estão nomes que já atuaram pelo time profissional em 2025, como Benedetti e Erick Belé, além de Aranha, presença constante nos treinos comandados por Abel Ferreira. Entre os mais jovens, o nome de Eduardo Conceição chama a atenção.

Caso avance de fase e tenha melhor campanha em relação aos rivais nas eliminatórias, o Palmeiras terá a vantagem na escolha do mando. A tendência é que o clube opte por manter a base na Arena Barueri, administrada pela presidente Leila Pereira.

Veja a agenda de jogos do Palmeiras na Copinha 2026:

5/1 - Palmeiras x Monte Roraima - às 19h30, na Arena Barueri (1ª rodada)

8/1 - Palmeiras x Batalhão - às 19h30, na Arena Barueri (2ª rodada)

11/1 - Palmeiras x Remo - às 11h, na Arena Barueri (3ª rodada)

Ingressos gratuitos do Palmeiras na Copinha:

O torcedor do Verdão poderá acompanhar todas as partidas na Arena Barueri de forma gratuita. O resgate de ingressos já está disponível no site Sou da Liga (fpf.soudaliga.com.br). É possível realizar a reserva de até cinco ingressos por cadastro – vale destacar que a coleta da imagem facial é necessária para o acesso ao estádio. A liberação de entradas para os jogos será feita rodada a rodada.

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

