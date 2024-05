Com Aníbal Moreno, Palmeiras deve ter força máxima para garantir vaga na Copa do Brasil

Palmeiras busca o pentacampeonato da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 22/05/2024 - 17:48 • São Paulo

O Palmeiras entra em campo na noite desta quinta-feira (23) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para encarar o Botafogo-SP, no jogo que pode garantir o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024.

Com o retorno de Aníbal Moreno, recuperado de um trauma no olho, Abel Ferreira deve contar com força máxima para jogar até pelo empate que já garante o Palmeiras na próxima fase.

Endrick, recuperado de um edema na coxa direita, ocorrido na semana passada no Allianz Parque, também está confirmado para fazer o seu penúltimo jogo com a camisa alviverde.

A única dúvida de Abel Ferreira no time titular deve ser no ataque, onde Lázaro e Flaco López brigam por uma vaga ao lado de Endrick e Estevão.

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo-SP é: Weverton, Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Endrick, Estevão e Lázaro (Flaco López).