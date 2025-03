Clubes e CBF cobram punição após caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras

Titular e um dos principais destaques da equipe sub-20 do Palmeiras, Luighi foi vítima de atos racistas na vitória sobre o Cerro Porteño, na última quinta-feira (6), no Paraguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores da categoria.

Vítima de racismo na Libertadores Sub-20, jogador do Palmeiras chora e protesta

Durante a partida, um torcedor adversário, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador do Palmeiras também foi alvo de uma cusparada.

— Não! É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre — questionou Luighi em entrevista após o término da partida.

Em nota, o Palmeiras repudiou os atos racistas e afirmou que irá "até as últimas instâncias" para que todos os envolvidos sejam devidamente punidos.

— Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes" As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A família Palmeiras tem orgulho de você — diz trecho da nota.

Luighi, do Palmeiras, chora no banco de reservas após ser vítima de atos racistas (Foto: Reprodução/GOAT)

Pronunciamento de Luighi

— Dói na alma. E é a mesma dor que todos os pretos sentiram ao longo da história, porque as coisas evoluem, mas nunca são 100% resolvidas. O episódio de hoje deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato: crime. Até quando? É a pergunta que espero não ser necessária ser feita em algum momento. Por enquanto, seguimos lutando — publicou Luighi nas redes sociais.

Conmebol repudia os atos racistas

Em contato com a reportagem do Lance!, a Conmebol, responsável por organizar a Libertadores sub-20, afirmou que os atos racistas sofridos por Luighi serão analisados.

— Com certeza o caso será estudado. Após os laudos, será levado à unidade disciplinar. Tudo é um processo. Mas, como sempre, o estatuto é claro. A Conmebol é sempre contra todo tipo de discriminação — explicou a entidade.

CONFIRA O REGULAMENTO DA CONMEBOL

Em maio de 2022, o conselho da Conmebol alterou o artigo 15 do código disciplinar, aumentando a punição para atos discriminatórios. Confira a seguir.

1 - Qualquer jogador ou oficial que insulte ou ofenda a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por um mínimo de cinco jogos ou por um período mínimo de dois meses.

2 - Qualquer associação afiliada ou clube cujos torcedores insultem ou ofendam a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será multado em pelo menos CEM MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 100.000). O órgão judicial competente também pode impor a sanção de jogar uma ou mais partidas a portas fechadas ou o fechamento parcial do estádio.

3 - E as circunstâncias particulares de um caso assim o exigirem, o Órgão Judicial competente poderá impor sanções adicionais à Associação Membro ou ao clube, jogador ou dirigente responsável.

Posicionamento da CBF

Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol repudiou as ofensas racistas sofridas pelo atacante Luighi e afirmou que fará uma representação formal à Conmebol cobrando rigor nas punições.

— A CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luighi, do Palmeiras, no Paraguai. A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul — afirma a Confederação em parte da nota oficial.

— É chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida por Luighi. Basta de racismo no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas — disse Ednaldo Rodrigues, primeiro presidente negro a comandar a CBF.

Clubes do futebol brasileiro prestam apoio a Luighi e cobram punições

Corinthians, Santos e São Paulo, três dos principais rivais do Palmeiras, prestaram solidariedade a Luighi e cobraram punições rigorosas para evitar a repetição de casos semelhantes — seja dentro ou fora dos gramados.

Além dos clubes paulistas, outras equipes do futebol brasileiro também se manifestaram nas redes sociais, protestando contra o racismo e exigindo o fim da impunidade em relação a atos criminosos no esporte.

— O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luighi, reiterando o absoluto repúdio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, esta luta é contra o racismo — publicou o Corinthians.

— O Santos Futebol Clube se solidariza ao atleta Luighi, do Palmeiras, e lamenta profundamente o ocorrido nesta noite, no Paraguai. Mais um jovem brasileiro que é alvo de racismo durante uma partida de futebol. O triste desabafo do jogador durante a entrevista é o mesmo de tantas outras vítimas deste crime inaceitável, que segue acontecendo diariamente, dentro e fora do futebol. Estamos juntos nesta luta para que, o quanto antes, casos repugnantes como este cheguem ao fim — disse o Santos em nota.

— Nossa solidariedade a você, Luighi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como esses. Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidade, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta — cobrou o São Paulo.

— O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o crime de racismo sofrido pelo jogador Luighi, da Sociedade Esportiva Palmeiras durante partida da Libertadores Sub-20 realizada ontem (06), no Paraguai. Não é o primeiro ato desse tipo e não será o último enquanto a sociedade como um todo não entender que o Racismo é crime e que para além disso, é um problema que todos nós devemos enfrentar de frente, combater e lutar para que seja devidamente punido com o rigor da lei. Esse tipo de agressão deixa marcas e dá voz a uma série de violências e desigualdades que impedem o desenvolvimento e a justiça social. Por fim, nos solidarizamos com o Luighi e mandamos todo nosso apoio a ele nesse momento — afirmou o Flamengo, outro clube brasileiro presente na Libertadores sub-20.