Jornalistas cobram atitude da Conmebol após racismo contra Luighi, do Palmeiras

O atacante Luighi chorou ao deixar o gramado no jogo do Palmeiras pela Libertadores Sub-20, contra o Cerro Porteño, nesta quinta (6). No Paraguai, o jogador foi alvo de racismo de torcedores do time da casa. Nas redes sociais, jornalistas cobraram uma ação contundente da Conmebol, organizadora do torneio.

Após o terceiro gol do Palmeiras, um torcedor do Cerro Porteño, com uma criança no colo, foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos brasileiros. Luighi alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos colegas no banco de reservas. O jogador também chorou na entrevista após a partida.

