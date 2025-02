Clássico entre Palmeiras e Corinthians é adiado após temporal

O clássico entre Palmeiras e Corinthians nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, foi adiado por 30 minutos devido ao temporal que atinge a Zona Oeste de São Paulo. A decisão foi anunciada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), após vistoria da equipe de arbitragem no gramado.

+ Escalações de Palmeiras x Corinthians: times estão definidos para o Dérbi

Inicialmente previsto para iniciar às 20h (de Brasília), o Dérbi foi postergado em 30 minutos, salvo nova notificação da organização do campeonato.

Com 11 pontos em seis partidas, o Verdão ocupa a terceira colocação do grupo D, atrás da Ponte Preta e do líder São Bernardo, que soma 15. Enquanto isso, o Corinthians tem a melhor campanha da fase de grupos até o momento, com 18 pontos em sete jogos e apenas uma derrota na competição.

Veja comunicado da FPF

A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30.

Gramado do Allianz Parque segue alagado minutos antes do duelo entre Palmeiras e Corinthians, na noite desta quinta-feira (6), válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalações de Palmeiras e Corinthians

Palmeiras

Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Naves; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Maurício e Piquerez; Estêvão e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay e Yuri Alberto.

