Palmeiras x Corinthians é o terceiro clássico adiado pelas chuvas no Paulistão

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Marcado para às 20h (de Brasília). Cerca de uma hora antes do duelo, uma forte chuva assolou a zona oeste da capital paulista, região do estádio, e atrasou o início da partida em trinta minutos.

O temporal causou um apagão no estádio do Palmeiras, que foi brevemente resolvido. Conforme a chuva apertou, foi possível a formação de poças no gramado sintético do Allianz Parque enquanto os goleiros de ambos os times aqueciam.

Palmeiras e Corinthians seguiram se aquecendo, inclusive com a presença de outros atletas, enquanto a chuva seguia encharcando o gramado do Allianz Parque. O cenário de chuva parecia irreversível, restando meia hora para iniciar a partida, mas os representantes dos clubes ainda não haviam iniciado um protocolo para adiamento.

Com a maioria do gramado formado por poças, às 19h40, a FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou um comunicado adiando o apito inicial da partida em meia hora.

Fortes chuvas

O Paulistão deste ano tem sido marcado pelos temporais que assolam o estado de São Paulo. Nas últimas semanas, dois clássicos tiveram que ser adiados devido às más condições do gramado após as chuvas. No dia 26 de janeiro, São Paulo x Corinthians, no Morumbis, teve seu início adiado em 45 minutos. Já no dia 1º de fevereiro, Santos x São Paulo, na Vila Belmiro, sofreu um atraso ainda maior, começando com uma hora de atraso.

Entre todos os clássicos que já aconteceram no torneio, apenas Santos x Palmeiras, no dia 22 de janeiro, teve o seu início no horário marcado, às 21h35 (de Brasília).

Gramado do Allianz Parque encharcado antes do confronto entre Palmeiras x Corinthians (Foto: Lance!)

Alerta da Defesa Civil

O Gabinete de Crise montado pelo governo estadual para observar e fiscalizar as tempestades que assolam São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas na capital paulista até a quarta-feira (5), mas o cenário ainda preocupa as autoridades. O Verdão é a estação do ano marcada por fortes temporais.