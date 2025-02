Uma cabeça de porco foi deixada na entrada de um portão do Allianz Parque, palco do clássico entre Palmeiras e Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília).

A informação é do jornalista Alex Muller, da "TV Gazeta". A cabeça foi colocada no local por torcedores do Corinthians e retirada por funcionários do clube alviverde no início da manhã desta quinta-feira.

Veja imagem do vandalismo

Esta é a segunda vez que torcedores do Corinthians usam uma cabeça de porco como forma de provocar o rival Palmeiras. Em 2024, uma cabeça do animal foi arremessada no gramado do Allianz Parque. Na época, a investigação foi parar na polícia, e o Timão foi punido pelo STJD.

Torcedor assume autoria

Um suspeito identificado como Rafael "Cicatriz", torcedor do Corinthians, afirmou que foi o responsável por deixar a cabeça de porco em frente ao estádio do Palmeiras. O mesmo torcedor se disse envolvido na época do primeiro episódio e deu depoimento sobre o ocorrido. A polícia ainda não identificou o culpado.

O portal UOL foi mais a fundo na investigação do suspeito Cicatriz e revelou que ele já foi anteriormente acusado de outros crimes, sendo eles: furto qualificado, importunação sexual no metrô, agressão a uma prostituta, tentativa de roubo, estupro de uma mulher em situação de rua e dano ao patrimônio público.

Cicatriz chegou a se queixar em seu perfil sobre o ato ser uma espécie de vingança pelo seu irmão que, segundo ele, foi morto por torcedores alviverdes "na covardia". O homem publicou diversas imagens com cabeças de porco em seu Instagram, sendo uma delas no dia anterior ao ocorrido no Allianz.

- Todo castigo para espírito de porco é pouco!!!" e "Agora se a fiel adquiriu a sacanagem da cabeça de porco não tenho culpa!!!" - Escreveu em seu Instagram (@rafael_sccp1910cicatriz)

Como Palmeiras e Corinthians estão no Paulistão?

O Palmeiras ainda não está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista. O Verdão chegou a vencer o primeiro clássico do ano, contra o Santos, mas perdeu logo em seguida para o Novorizontino. Na tabela, está com 11 pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo D, liderado pelo São Bernardo.

Líder do Grupo A, o Corinthians está com seis vitórias e uma derrota, após sete jogos disputados. O único resultado negativo, até o momento, foi no primeiro clássico do Timão do ano, contra o São Paulo, em um fim de semana que ficou marcado por dois triunfos seguidos do Tricolor em Majestosos, pelo Paulistão e pela final da Copinha. O time de Ramón Diaz acumula 18 pontos, três a frente do segundo colocado Mirassol e 13 de diferença para o Inter de Limeira, em terceiro.