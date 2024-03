(Foto: Rafael Ribeiro / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 15:32 • São Paulo (SP)

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, convocou Leila Pereira e Júlio Casares, presidentes de Palmeiras e São Paulo, para uma reunião na sede da FPF com o intuito de “acalmar os ânimos” após o polêmico clássico no Morumbis. A informação foi divulgada pela ESPN.

A conversa foi cordial e considerada “positiva” por todas as partes envolvidas, mas Júlio Casares não pediu desculpas à Leila Pereira pelos xingamentos de Carlos Belmonte à Abel Ferreira, nem mesmo ter impedido a entrevista coletiva do técnico palmeirense no Morumbis.

Ainda, ficou definida a criação de uma comissão com membros do Palmeiras, São Paulo e Federação Paulista para detalhar a organização dos próximos clássicos, desde a chegada das delegações aos estádios até a organização de coletivas. A medida é válida para todas as competições.

Leila reprovou a atitude do São Paulo no Choque-Rei (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Apesar do encontro ter sido positivo, Leila Pereira ainda estuda banir Carlos Belmonte do Allianz Parque, e Abel Ferreira comunicou à pessoas próximas que espera ver o diretor de futebol são-paulino julgado e punido pelo xingamento de "português de me...".

O Tricolor foi multado em R$ 5 mil por ter impedido a coletiva de Abel Ferreira e denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP). Rafinha, Wellington Rato e Calleri podem pegar gancho de uma a seis partidas de suspensão e desfalcar a equipe em um eventual mata-mata no Paulistão.