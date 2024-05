Palmeiras pode fazer a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores por mais um ano (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Gabriel Amorim • Publicada em 17/05/2024 - 07:10 • São Paulo

Na Era Abel Ferreira, o Palmeiras estabeleceu uma relação ímpar com a Copa Libertadores, como se o principal torneio de clubes da América do Sul tivesse encontrado um dono, situado em uma prateleira exclusiva entre os melhores do continente.

Com a vitória sobre o Independiente de Valle, do Equador, por 2 a 1, o Verdão garantiu a primeira colocação de seu grupo pelo oitavo ano consecutivo e caminha para assegurar a melhor campanha na fase de grupos pela sexta vez nas últimas sete edições de Libertadores.

Porém, no início do Século XXI, entre 2002 e 2015, o cenário era diferente. No período, o Palmeiras participou apenas quatro vezes da competição e em nenhuma delas conseguiu superar as quartas de final.

A temporada 2017, no entanto, marca a virada de chave do Alviverde, que vivenciou na realidade sua própria jornada do herói no torneio. Após aceitar o "chamado à aventura" e, posteriormente, encontrar seu mentor - Abel Ferreira, o Palmeiras passou a controlar o cenário sul-americano e, com dois títulos no mesmo ano, transformou a tradição em dominância.

Agora, a busca é pelo tetra campeonato, que transformaria o fato em realidade. À vista disso, a reportagem separou os recordes do Palmeiras na competição.

PALMEIRAS ENTRE OS CLUBES BRASILEIROS NA LIBERTADORES

- Mais finais disputadas: 6 (1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021) ao lado do São Paulo;

- Mais títulos: 3 (1999, 2020 e 2021) ao lado de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo;

- Mais gols marcados: 465 gols;

- Mais participações na história: 24 edições disputadas.

- Mais jogos: 238

- Mais jogos como mandante: 117

- Mais jogos como visitante: 119

- Mais vitórias: 136

- Mais vitórias como mandante: 80

- Mais vitórias como visitante: 54

- Mais vitórias fora do Brasil: 49

- Único a vencer em seis países em uma mesma edição: 2018 (Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai e Chile)

- Mais gols como mandante: 269

- Mais gols como visitante: 193

- Mais gols fora do Brasil: 164

- Maior série invicta como visitante: 20 jogos (entre 2019 e 2022)

- Maior série invicta fora de casa: 22 jogos (entre 2019 e 2022), somando vitórias nas finais de 2020 e 2021 em campo neutro

- Entre os brasileiros, isolou-se como o clube com mais semifinais na história (11), sendo recordista também em semifinais seguidas (quatro, ao lado do Santos de 1962 a 1965). Ao lado do Grêmio, passou a ser o clube com mais quartas de finais (12) e mais oitavas de finais (16).

- Primeiro paulista a eliminar os três rivais do estado: Corinthians (quartas de 1999 e semifinal de 2000), Santos (final de 2020) e São Paulo (quartas de 2021).