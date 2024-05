Gustavo Gómez iguala Luís Pereira e se torna o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras

Gustavo Gómez celebra o segundo gol na temporada (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 16/05/2024 - 15:30 • São Paulo

Mesmo não vivendo uma grande fase com a camisa do Palmeiras, o paraguaio Gustavo Gómez foi mais uma vez importante para o Verdão vencer e garantir a classificação na Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Com o segundo gol da vitória sobre o Independiente Del Valle, o camisa 15 chegou a 36 gols pelo Palmeiras e igualou Luís Pereira como o zagueiro mais artilheiro da história do clube.

-É uma honra igualar a marca de um ídolo como o Luis Pereira. Fico muito feliz e não ia conseguir sem a ajuda do elenco, dos funcionários do clube que me ajudam todo dia. Quem deixa pronta a sauna, a piscina gelada. Sem isso é difícil.

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

Com o segundo gol na temporada e o segundo de pênalti, Gustavo Gómez também alcançou a 3ª posição no ranking de maiores artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores (12 gols, ao lado de Alex e Gustavo Scarpa).