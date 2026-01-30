Veiga é liberado pelo Palmeiras e se despede de companheiros no CT

Raphael Veiga compareceu à Academia de Futebol nesta sexta-feira (30) para se despedir dos companheiros do Palmeiras. O meio-campista irá se transferir por empréstimo ao América, do México, que terá opção de compra ao término do vínculo de um ano.

Em meio aos trâmites finais antes da viagem para o México, Veiga foi liberado pela diretoria e não participou do treinamento da equipe para a preparação para a partida contra o Botafogo-SP, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

- Já Raphael Veiga esteve na Academia de Futebol, mas não participou do treino, pois foi liberado para acertar detalhes de sua transferência por empréstimo para outro clube - publicou o Palmeiras, em nota divulgada nesta tarde.

O Palmeiras não receberá compensação financeira pelo empréstimo de Raphael Veiga ao América, que ficará responsável por arcar integralmente com os salários do jogador. Os valores da eventual compra em definitivo não foram revelados.

Veiga deixa o Palmeiras como um dos maiores artilheiros do século, com 109 gols, além de liderar o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meio-campista também integra o grupo dos 10 maiores campeões da história do clube, com 11 títulos, incluindo duas taças da Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU, pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Títulos de Veiga pelo Palmeiras

Libertadores (2020 e 2021)

Brasileirão (2022 e 2023)

Copa do Brasil (2020)

Supercopa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2022)

Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024)

