Palmeiras anuncia nova parceria com a WTorre; confira

O Palmeiras anunciou um novo acordo com a WTorre e passa a ser o responsável pela gestão do Allianz Parque Tour - a visitação do público pelas áreas do estádio em dias sem jogos. A parceria ampliada com a administradora do Allianz Parque contempla ajustes operacionais e comerciais entre o clube e a construtora.

Após um ano de negociações, a partir deste domingo (1) o clube passa a gerir diretamente a visitação: estão incluídas toda a operação, a oferta de experiências ao torcedor e a integração com demais serviços do estádio.

- O Allianz Parque é mais do que uma das arenas mais modernas da América Latina; é a casa do Maior Campeão do Brasil e um ponto turístico extremamente relevante da cidade de São Paulo - destacou Leila Pereira, presidente do Palmeiras. E completou:

- Queremos proporcionar uma experiência completa dentro do nosso estádio, tanto para os palmeirenses quanto para os turistas que vêm à capital paulista. Tenho certeza de que viveremos juntos momentos inesquecíveis.

Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento, foi outro a celebrar a nova fase da parceria.

- É motivo de grande alegria para a WTorre anunciar que o Palmeiras, nosso parceiro comercial de longa data, irá assumir o tour do Allianz Parque - garantiu o dirigente, que emendou:

- A experiência do público ficará ainda mais especial e todos poderão entender de maneira profunda sobre as glórias da história palmeirense. Estamos extremamente contentes com essa decisão.

Em campo

Dentro das quatro linhas, o Palmeiras encaminhou o empréstimo de Raphael Veiga ao América, do México. O negócio ainda não é considerado oficial. Porém, nos bastidores, as partes já acertaram os termos da negociação, que prevê opção de compra em definitivo por parte do clube mexicano.