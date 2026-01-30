Palmeiras tem novidade no DM em preparação para enfrentar o Botafogo-SP

O Palmeiras seguiu a preparação nesta sexta-feira (30) para o duelo contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O elenco trabalhou construções de jogadas e outras dinâmicas de jogo sob comando de Abel Ferreira. Posteriormente, a comissão técnica realizou atividades em dimensões reduzidas.

continua após a publicidade

+ Palmeiras: Flaco López em alta e Gómez 'garantido' na corrida por vaga na Copa

Em processo de transição física, Lucas Evangelista realizou grande parte do treinamento com o restante do grupo, apesar de algumas restrições. Com isso, segue como desfalque, assim como Figueiredo, Felipe Anderson e Paulinho.

Única contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Marlon Freitas detalhou a rápida adaptação ao novo clube, onde já disputou cinco partidas.

continua após a publicidade

- Só agradecer a Deus pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebido por todos, isso é muito importante para a adaptação. Hoje eu já me sinto bem adaptado e tenho certeza de que vai ser um grande ano para a gente - afirmou o reforço.

- O trabalho está sendo bem feito. É claro que tem muita coisa para a gente melhorar, muita coisa para a gente corrigir. Eu sempre falo que a gente precisa buscar nossa melhor versão todos os dias, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Eu tenho certeza de que vai ser um ano promissor, um ano de grandes conquistas, mas a gente tem que pagar o preço, tem que ter sacrifício e humildade - completou.

continua após a publicidade

Marlon Freitas durante treinamento do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras volta a campo no domingo (30) para encarar o Botafogo-SP, a partir das 20h30 (de Brasília), fora de casa, pela sexta rodada do paulistão. Atualmente, a equipe liderada por ABel Ferreira soma 12 pontos, na vice-liderança

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras de Veiga! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.