Palmeiras: Flaco López em alta e Gómez 'garantido' na corrida por vaga na Copa

O Palmeiras iniciou a temporada com alguns jogadores lutando por uma vaga na próxima Copa do Mundo, enquanto outros já têm o passe praticamente garantido para o Mundial que acontecerá nos Estados Unidos.

Entre os nomes encaminhados, Gustavo Gómez é o principal. O zagueiro exerce papel de liderança na seleção do Paraguai, que voltará a disputar um Mundial após 16 anos. O compatriota Ramón Sosa figura nas convocações recentes e disputa uma vaga no ataque.

Artilheiro do Palmeiras em 2025, com 25 gols, Flaco López iniciou a atual temporada em bom ritmo e se mantém no radar de Scaloni pela última vaga no ataque da Argentina. Neste ano, soma três gols e três assistências em cinco partidas.

Os uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez não iniciam o ano como unanimidades em suas posições. O lateral-esquerdo mantém a condição de titular e viu Arthur, da base, entrar na concorrência com o recém-contratado Jefté.

Na função de primeiro volante, Abel Ferreira tem optado por escalar Marlon Freitas nos jogos mais importantes, como no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, e diante do Atlético-MG, na estreia do Campeonato Brasileiro. Emiliano Martínez, por sua vez, foi utilizado em outros momentos, como na vitória contra o Santos, mas com rendimento abaixo do esperado.

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Dupla na corrida por uma vaga no Brasil

Dois jogadores do Palmeiras ainda brigam por uma vaga na equipe de Carlo Ancelotti: Vitor Roque, no ataque, e Andreas Pereira, no meio de campo. A dupla, no entanto, iniciou 2026 lidando com lesões e ainda não conseguiu emendar uma sequência de partidas, apesar do alto rendimento dentro de campo.

Andreas apresentou um incômodo no ombro durante o clássico contra o Santos, nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas se recuperou em menos de duas semanas e foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo.

O atacante Vitor Roque treina normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol após sentir o joelho direito no dia 17 de janeiro, mas ainda não voltou a iniciar uma partida como titular, mesmo tendo entrado durante os últimos compromissos do Palmeiras.

Ambos estão fora das convocações recentes e têm pouco mais de 60 dias para tentar uma vaga no grupo que se apresentará na Granja Comary ainda no fim de maio.

A última rodada de amistosos antes da definição final das convocações das seleções classificadas para a Copa acontece entre os dias 23 e 31 de março, com duas partidas. Já no mês de abertura do Mundial, outros dois jogos serão realizados, entre 1º e 9 de junho.

