O Bolívar será o próximo adversário do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Nome conhecido, principalmente pelo fator altitude, a equipe conta com um nome de passagem recente pelo futebol brasileiro e que atuou ao lado de Neymar no Santos: Patito Rodríguez, de 34 anos.

O meia-atacante chegou ao Santos em 2012, aos 22 anos, tratado como promessa e com o aval do técnico Muricy Ramalho. Patito se destacou inicialmente no Independiente, da Argentina, onde disputou 91 jogos e marcou nove gols.

No Santos, porém, a história foi diferente. Mesmo atuando ao lado de Neymar, o meia-atacante não conseguiu repetir as boas atuações, perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Estudiantes, da Argentina, e ao Johor FC, da Malásia.

Com a camisa santista, Patito disputou 51 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. O jogador fez parte da conquista da Recopa Sul-Americana.

Sem ter o contrato renovado, transferiu-se para o AEK, da Grécia. Ao longo da carreira, o argentino também passou por Newcastle Jets (Austrália), Moreirense (Portugal) e Jorge Wilstermann (Bolívia), mas foi no Bolívar que voltou a ganhar destaque.

Desde 2022, são 121 jogos pelo clube boliviano, sendo 80 como titular, com 27 gols marcados e 23 assistências. Em 2025, já são cinco partidas — duas como titular — com dois gols e uma assistência.

Patito e Neymar em título pelo Santos (Foto: Ricardo Saibun /Santos FC)

Patito x Palmeiras

Este não será o primeiro encontro entre Patito Rodríguez e o Palmeiras. Somando suas passagens por Bolívar e Santos, o jogador enfrentou o Verdão em cinco oportunidades (quatro como titular), com três vitórias, um empate e uma derrota.

Um dos momentos marcantes foi em 2012, quando, ainda pelo Santos, deu uma assistência para Neymar na vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o clube alviverde já estava rebaixado para a Série B.

Patito Rodríguez pelo Bolívar:

121 jogos (80 titular)

27 gols

23 assistências

147 minutos para participar de gol

Patito Rodríguez enfrentando o Palmeiras:

5 jogos (4 titular)

3V-1E-1D

347 minutos jogados

1 assistência

Momento do Palmeiras na Libertadores

Líder do grupo com duas vitórias, o Palmeiras viaja até a Bolívia para encarar o Bolívar, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Caso vença o confronto, a equipe paulista encerrará a primeira metade da fase com aproveitamento perfeito e ficará próxima de garantir a classificação às oitavas de final.

A bola rola para Palmeiras e Bolívar a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles. Depois, o Verdão fecha a primeira fase com duas das três partidas restantes no Allianz Parque.