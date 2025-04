Flamengo e Palmeiras protagonizam no futebol brasileiro e continental desde 2018. De lá pra cá, as equipes formaram times extremamente competitivos. Durante o programa "UOL News Esporte" desta terça-feira (22), o jornalista Renato Maurício Prado deu sua opinião ao declarar que o time paulista, neste momento, possui um elenco melhor que a equipe rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A justificativa do jornalista para dar essa opinião é de que diversos atletas do Flamengo não vivem seu melhor momento na carreira e alguns estão retornando de lesão.

- Pelo menos no estado atual dos jogadores, o elenco do Palmeiras é até um pouco mais forte do que o do Flamengo - opinou o jornalista.

- O elenco do Flamengo é muito forte em nomes, mas o Michael não está na ponta dos cascos, longe disso, o Cebolinha tampouco, e o Pedro está voltando. Então, o elenco do Palmeiras neste momento é mais forte - afirmou Renato.

continua após a publicidade

Próximos jogos de Flamengo e Palmeiras

O Flamengo visita a LDU na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), as equipes entram em campo às 19h (de Brasília). Além de encarar o líder do Grupo C, o time brasileiro terá outro duro desafio na cidade equatoriana: os 2.850 m de altitude.

O Palmeiras é o líder do grupo G da Copa Libertadores, com duas vitórias em dois jogos, quatro gols efeitos e dois sofridos. Caso vença o confronto, a equipe paulista encerrará a primeira metade da fase com 100% de aproveitamento e ficará próxima de garantir a classificação às oitavas de final. O time comandado por Abel Ferreira vem de um triunfo sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade