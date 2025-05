Calendário intenso de viagens do Palmeiras seguirá no mês de maio

O mês de abril não foi o único do Palmeiras em viagens e mais viagens pela Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brail. Maio, que acabou de começar, também promete ser intenso neste quesito, mas um pouco menos pesado. Isso porque o time comandado por Abel Ferreira fará cinco dos nove jogos previstos para o período fora da capital paulista.

Durante o mês de maio, o Palmeiras viajá para Brasília, Paraguai, Barueri, Bragança Paulista e Belo Horizonte. Apesar do calendário cansativo, o time comandado por Abel Ferreira tem feito partidas muito consistentes fora de seus domínios, como por exemplo vencer Internacional, Fortaleza, Bolívar - na altitude - e Ceará, recentemente.

O treinador português, inclusive, desabafoi recentemente sobre o assunto.

- Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele. Todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião - disse Abel Ferreira.

No Allianz Parque serão quatro partidas neste mês: contra Bolívar, pela Libertadores, Ceará, pela Copa do Brasil, e Flamengo e Cruzeiro, pelo Brasileirão. O duelo contra o São Paulo, pelo Nacional, apesar do mando de campo ser do Palmeiras, será disputado na Arena Barueri, em Barueri.

Jogos do Palmeiras em maio

4/5 – Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília (Brasileiro)

7/5 – Cerro Porteño, no Paraguai (Libertadores)

11/5 – São Paulo, na Arena Barueri, em Barueri (Brasileiro)

15/5 – Bolívar, no Allianz Parque (Libertadores)

18/5 – Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (Brasileiro)

22/5 – Ceará, no Allianz Parque (Copa do Brasil)

25/5 – Flamengo, no Allianz Parque (Brasileiro)

28/5 – Sporting Cristal, no Allianz Parque (Libertadores)

31/5 – Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (Brasileiro)

