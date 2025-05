O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (2), na Academia de Futebol, após ganhar folga nesta quinta-feira. O elenco, que vem de uma vitória importante sobre o Ceará, por 1 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil, agora retoma suas atenções ao Campeonato Brasileiro, que tem como próximo desafio o Vasco, às 16h de domingo (4), no Mané Garrincha, pela sétima rodada.

Em transição física, o lateral-direito Mayke e o meio-campista Raphael Veiga participaram do treino em tempo integral com o elenco. Marcos Rocha fez a primeira parte com o grupo e outra atividade em separado. E o atacante Bruno Rodrigues fez exercícios de transição à parte sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Arena Castelão seguiram o cronograma de atividades regenerativas no centro de excelência. Os demais realizaram trabalhos técnicos de passes, balanço e marcações, além de um jogo em campo reduzido. Já os goleiros do Verdão fizeram trabalhos específicos com os preparadores físicos.

O Palmeiras jogará em Brasília pela segunda vez neste ano, após ter empatado em 1 a 1 com o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Em 2024, houve apenas um duelo na capital federal, justamente com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e o Verdão venceu por 1 a 0. O time tem seis vitórias consecutivas e 17 jogos de invencibilidade como visitante na temporada.

