Se por um lado o torcedor alviverde vive a expectativa de contar com o bom reforço do brasileiro que atua no Zenit-RUS, o palmeirense também vive a tensão da definição do capitão Gustavo Gómez, que despertou interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e que pode dar adeus ao Verdão, apesar da diretoria negar que vá deixar o xerife partir para o mundo árabe.